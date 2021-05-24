Il giornalista, con un tweet, ha commentato la scelta di non aprire le porte del Meazza ai tifosi neanche nell'ultima gara della Serie A

Eva A. Provenzano
lukaku scudetto torre (1)

VIDEO FCIN1908 / Inter dalla torre del Meazza con la Coppa: il coro per Lukaku

Fabrizio Biasin ha commentato il momento della festa dei tifosi dell'Inter a San Siro, con conseguente aggregazione. Il giornalista ha sottolineato che probabilmente aprire le porte dello stadio sarebbe stato meglio.

E c'è un motivo: "Il rischio di contagio tra fuori o dentro San Siro è zero; la differenza di incasso per l'Inter, invece, è di qualche milione di euro. L'ipocrisia ci sta facendo diventare sempre più poveri". 

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