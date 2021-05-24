VIDEO FCIN1908 / Inter dalla torre del Meazza con la Coppa: il coro per Lukaku

Fabrizio Biasin ha commentato il momento della festa dei tifosi dell'Inter a San Siro, con conseguente aggregazione. Il giornalista ha sottolineato che probabilmente aprire le porte dello stadio sarebbe stato meglio.

Due cose rispetto a questa foto:



1) Non so chi l'abbia fatta, ma gli è venuta bene.

2) Il rischio di contagio tra fuori o dentro #SanSiro è zero; la differenza di incasso per l'#Inter, invece, è di qualche milione di euro.



L'ipocrisia ci sta facendo diventare sempre più poveri. pic.twitter.com/JXTSjKHBc0 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 24, 2021

E c'è un motivo: "Il rischio di contagio tra fuori o dentro San Siro è zero; la differenza di incasso per l'Inter, invece, è di qualche milione di euro. L'ipocrisia ci sta facendo diventare sempre più poveri".