Il giornalista, con un tweet, ha commentato la scelta di non aprire le porte del Meazza ai tifosi neanche nell'ultima gara della Serie A
VIDEO FCIN1908 / Inter dalla torre del Meazza con la Coppa: il coro per Lukaku
Fabrizio Biasin ha commentato il momento della festa dei tifosi dell'Inter a San Siro, con conseguente aggregazione. Il giornalista ha sottolineato che probabilmente aprire le porte dello stadio sarebbe stato meglio.
E c'è un motivo: "Il rischio di contagio tra fuori o dentro San Siro è zero; la differenza di incasso per l'Inter, invece, è di qualche milione di euro. L'ipocrisia ci sta facendo diventare sempre più poveri".
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