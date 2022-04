Bologna-Inter, Medel ci sarà: ecco i 4 punti su cui si è basata la difesa rossoblù

Grazie alla squalifica dimezzata in seguito all'espulsione contro la Juventus, Gary Medel sarà in campo questa sera in Bologna-Inter

Marco Macca

Grazie alla squalifica dimezzata in seguito all'espulsione contro la Juventus, Gary Medel sarà in campo questa sera in Bologna-Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta i quattro punti su cui si è basata la difesa del club rossoblù:

"Quattro i pilastri argomentativi che hanno portato alla decisione. Il primo è un precedente: quello di Federico Marchetti, portiere del Genoa, ex Lazio, che in una gara proprio contro la Juve disse alla terna arbitrale «siete scarsi, siete scarsi». Prese due giornate in primo grado, dimezzate in secondo. Il secondo riguarda il referto dell’arbitro Sacchi, che parla di proteste e mai di ingiurie, offese o minacce. Medel, poi, contro la Juventus, aveva la fascia di capitano al braccio, e questo gli consentiva di chiedere maggiori chiarimenti al direttore di gara. Un quarto argomento sta nel curriculum del giocatore cileno: negli ultimi otto anni, tra Inter, Besiktas e Bologna, di fatto Medel ha raccolto solo un rosso diretto. A tutte queste cose va aggiunta la buona fede, una sorta di equivoco: Medel era infatti convinto che l’arbitro avesse fischiato un calcio di rigore, una situazione di forte stress a pochi minuti dalla fine. Non ultime le scuse che il giocatore".

(Fonte: Corriere dello Sport)