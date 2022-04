Medel, Zaniolo e Fuzato saltano l’Inter: le decisioni del Giudice Sportivo

Due turni di squalifica per il cileno del Bologna, una giornata di stop per il centrocampista e per il secondo portiere della Roma

Fabio Alampi

Il giudice sportivo di Serie A ha comminato due turni di squalifica e ammenda di 5.000 euro per il giocatore del Bologna Gary Medel "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione". Inoltre sono stati squalificati per un turno: Fuzato, Zaniolo (Roma), Soumaoro (Bologna), Djuric, Mazzocchi (Salernitana), Arnautovic (Bologna), Haps, Kiyine (Venezia), Koulibaly (Napoli), Lovato (Cagliari), Molina (Udinese). Tra le società, ammende a Genoa, Verona (10.000 euro), Udinese (2.000 euro).