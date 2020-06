Serie A, no all’algoritmo: la Lega vuole la media punti, playoff in un solo caso. L’Inter rischia di…

Il tema centrale dell’assemblea di Lega in programma domani sarà l’algoritmo, da applicare in caso di stop definitivo di Serie A (e squadre con un numero diverso di partite giocate). “Più che un algoritmo, una semplice moltiplicazione: la media punti di una squadra «per» le giornate di campionato mancanti – scrive La Gazzetta dello Sport -. Basterà moltiplicare la media punti stabilita fino a quel momento per il numero di giornate che la squadra non potrà disputare. Il prodotto determinerà il punteggio finale in classifica. Nel caso opposto — se tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di gare — la graduatoria verrà semplicemente cristallizzata“.

In netto calo la possibilità di disputare playoff/playout, non apprezzati dalla maggioranza dei club: “Resisterebbero solo in un unico, malaugurato, caso: che la ripresa del campionato del 20 tornasse in discussione per una nuova positività. In quel caso la Figc riproporrebbe gli scontri diretti da disputare quando tutti i giocatori coinvolti fossero guariti e in condizione“.

La Lega è in attesa della risposta ufficiale da parte del Governo alla richiesta di anticipare le due semifinali di Coppa Italia. “Per l’Inter, leader dell’opposizione alla ripartenza con le gare di coppa, si aggiunge anche il recupero di campionato con la Sampdoria di domenica 21: rischia di giocare 3 gare in 10 giorni dopo oltre tre mesi di stop“.