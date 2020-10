Champions in onda su Canale 5. Mediaset trasmetterà solo le sfide di Inter e Juve

Dopo la sosta per le nazionali, riprenderà la Serie A, ma non solo. Al via da martedì 20 ottobre anche la Champions League.

Come riporta Calcio e Finanza “Anche per questa stagione – e in attesa di sapere a chi verranno assegnati i diritti per il ciclo 2021-2024 – Mediaset trasmetterà le partite in chiaro della massima competizione europea per club. Tutte le sfide andranno in onda su Canale 5, in prima serata.

Per la stagione 2020/21 le sfide verranno divise su due giorni. Le prime due saranno trasmesse da Mediaset di martedì, mentre le altre quattro andranno in onda di mercoledì. Come si evince dall’elenco pubblicato da Mediaset, il Biscione trasmetterà solamente incontri di Juventus e Inter”.