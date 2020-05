Corsera – Serie A, perplessità e rabbia dei medici. Baldari (Samp): “Sciopero? Vogliamo…”

Il medico della Sampdoria Amedeo Baldari ha espresso la sua preoccupazione a proposito del protocollo medico della Serie A, che attribuisce la responsabilità di eventuali contagi alla ripresa proprio ai medici delle società: “Vogliamo essere tutelati e rappresentati. Prima di arrivare a situazioni estreme come scioperi o dimissioni di massa chiediamo di essere ascoltati“.

I medici si interrogano su due problemi e chiedono chiarezza: l’incertezza sul protocollo che non è ancora definitivo e le responsabilità civili e penali nel caso ci fosse un positivo durante il ritiro. Secondo il Corriere della Sera, non vogliono essere considerati i potenziali responsabili. “La Figc ha recepito le indicazioni ‘vincolanti e stringenti’ del Comitato tecnico scientifico e oggi trasmetterà il documento, rivisitato e corretto, al ministro Spadafora. E solo quando lo riavranno indietro, vidimato dal governo, i federali lo faranno circolare tra i club. Il tempo stringe. Le perplessità aumentano così come la rabbia: che tipo di responsabilità si chiede ai medici? E deve considerarsi estesa a tutto il gruppo o solo ai giocatori e allo staff tecnico? E chi verifica che nel centro sportivo non entri un soggetto estraneo?“.