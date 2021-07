Nanni: “A calciatori no vax responsabilità morali ed economiche. Purtroppo…”

Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e componente della Commissione medica della Figc, dice la sua sui giocatori no vax

"L'obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina , però, deve prendersi le responsabilità morali ed economiche di un eventuale focolaio che può causare".

GianniNanni, medico sociale del Bologna e componente della Commissione medica della Figc, non ha dubbi su come il calcio dovrebbe mettersi al sicuro dalla pandemia, a due mesi dall'inizio della stagione. "In media in ogni squadra ci sono due-tre non vaccinati su gruppi di circa 55 persone. Purtroppo qualcuno casca nelle bugie e nelle stupidaggini su internet - spiega all'ANSA Nanni -. Si sta cercando di convincere tutti, spiegando che è una questione di sicurezza per sé, per il gruppo squadra e per i propri famigliari. In tutti c'è la volontà di risolvere il problema e arrivare all'inizio della stagione con tutti vaccinati, in un modo o nell'altro".