Il medico di Eriksen al Tottenham: “Ho ricontrollato tutti gli esami, il cuore era a posto”

Sanjay Sharma, responsabile medico di Christian Eriksen al Tottenham, ha commentato quanto accaduto al centrocampista dell'Inter

Intervistato dal Mail on Sunday, il dottor Sanjay Sharma, St. George's University di Londra, responsabile medico di Christian Eriksen durante il suo periodo al Tottenham, ha commentato quanto accaduto al centrocampista dell'Inter ieri durante Danimarca-Finlandia:

"Ho pensato, 'Oh mio Dio? C'è qualcosa lì che non abbiamo visto?' Ma ho guardato tutti i risultati dei test e tutto sembrava perfetto. Dal giorno in cui l'abbiamo ingaggiato, era mio compito monitorarlo e lo abbiamo testato ogni anno. Quindi sicuramente i suoi test fino al 2019 erano completamente normali, senza evidenti difetti cardiaci di base. Posso garantirlo perché ho fatto i test".