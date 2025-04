Mentana: “Confermo, Inter mai vista giocare così. Chi si accoda solo dopo le vittorie…”

E confermo, nel giorno in cui con Jair ricordiamo la grande Inter, che io non ho mai visto la nostra squadra, giocare così bene come in queste stagioni con Inzaghi in panchina. Troppo facile accodarsi solo nei momenti delle vittorie per un selfie: è anche un’offesa per tutti i tifosi delle società che mai hanno vissuto una ribalta internazionale o hanno sognato uno scudetto. Eppure sempre trepidano per la loro squadra. Amala".