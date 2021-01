Nel corso del suo intervento in collegamento con Tiki Taka, Enrico Mentana ha confrontato le prestazioni dell’Inter contro Roma e Juventus. Questo il suo pensiero: “La prima parte della ripresa contro la Roma ha giocato molto meglio che tutta la partita di ieri. Con i bianconeri sembrava come quando da giovani uscivamo con una ragazza già consapevoli di come sarebbe andata a finire…”