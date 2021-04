Mentana: “Inter, scudetto ad un passo, sono contento. Ma è inaccettabile che…”

Il commento del direttore del TG La 7: "Oggi ho visto annullare al Verona un gol regolarissimo. Questo non è accettabile nell'era del Var"

Tre punti pesantissimi per l'Inter, che vince per 1-0 contro il Verona e si avvicina sempre di più al sogno/obiettivo scudetto. Un episodio della gara che però ha fatto discutere è stato il gol annullato a Faraoni, che, a detta di Enrico Mentana, direttore del TG La 7 e grande tifoso nerazzurro, era regolare: "Io sono contento che l'Inter sia ormai a un passo dallo scudetto. Però oggi ho visto annullare al Verona un gol regolarissimo. Questo non è accettabile nell'era del Var".