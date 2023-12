Mentana: “Inter più forte delle altre? Aspettiamo la fine, soddisfatto del gioco. Lautaro…”

In una recente intervista a Mediaset, Lautaro Martinez ha, di fatto, confermato come manchino solamente dei dettagli per il suo rinnovo di contratto con l'Inter.

Enrico Mentana, grande tifoso nerazzurro, ne ha parlato ai microfoni di Tag24.it: "Lautaro rinnova? Solo uno che è autolesionista non sarebbe felice di questa notizia. Inter favorita e più forte di tutti dopo la vittoria con il Napoli? Se fosse così il calcio non sarebbe lo sport così affascinante che è, dobbiamo aspettare la fine per vedere chi è più forte. Soddisfatto del gioco dell'Inter? Certo, ci mancherebbe altro. Non sono un autolesionista”.