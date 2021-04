Bologna-Inter, Mentana non perdona una cosa al suo beniamino Brozovic

Stavolta il centrocampista croato ha strappato una critica anche a Enrico Mentana, famoso per averlo difeso sempre a spada tratta. Ecco cosa non ha digerito il direttore...

Il direttore Mentana non ha mai nascosto la sua ammirazione per Marcelo Brozovic, arrivando addirittura a paragonare no-vax e terrapiattisti ai tifosi nerazzurri che criticavano il centrocampista croato. Ma ieri anche Mentana non ha gradito un aspetto del numero 77: "A me i tatuaggi piacciono poco. Questo sul collo del mio beniamino meno che mai. Sarò boomer, come dite: ma meglio che bomber". Il tatuaggio, notato da tutti durante la partita contro il Bologna, ha alimentato un divertente dibattito social.