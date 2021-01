Mentana: “Non so se l’Inter sia più forte del Milan. I nerazzurri senza Brozo sarebbero…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Enrico Mentana ha parlato così di Inter:

“Inter più forte del Milan? Non lo so, lo dico onestamente. Questo è un campionato particolare, vincerà chi sarà più forte alla distanza. Ho visto belle partite da parte di entrambe, probabilmente si deciderà tutto nello scontro diretto. E’ successo tante volte. In nessuna squadra si metterebbe in discussione Brozovic, ma per l’Inter è importantissimo. L’Inter senza il croato è come un quadro senza chiodo”.