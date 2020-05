L’ag Meozzi: “Chiesa? Chi valeva 70 ora vale 50. Ma dipenderà solo da quello che…”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, l’agente di mercato Giulio Meozzi ha parlato del futuro di Federico Chiesa, obiettivo dell’Inter e calciatore che piace molto ad Antonio Conte:”Chiaramente chi prima valeva 70 milioni ora ne vale 50. Ma dipenderà sempre e solo da quel che viene messo sulla bilancia dalla controparte, quindi dagli accordi tra le società. Inoltre ci sono diverse rose che devono essere sfoltite, pertanto è anche possibile che alla Fiorentina vengano offerti giocatori propedeutici al conseguimento dei propri obiettivi”.

Col senno di poi, crede che tenere Chiesa a tutti i costi sia stato un errore?

“Difficile a dirsi. È stata stagione complicata in generale, con l’arrivo di una proprietà precedentemente estranea al calcio e lontana da Firenze. Mentre a mio avviso il padrone è sempre bene che stia vicino alla società. L’unica cosa che mi sento di dire è che magari sarebbe stato brutto, per Commisso, arrivare e perdere subito il giocatore più forte. Per cui è una scelta che capisco”.