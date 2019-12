Un ex calciatore dell’Inter è pronto a indossare la maglia del Barcellona: secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, l’attaccante albanese Rey Manaj sarebbe ormai a un passo dai blaugrana. Dopo aver firmato in estate un contratto fino al 2024 con l’Albacete, per il classe ’97 si aprono le porte del Barcellona B.