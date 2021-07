Mercato, City fissa a 60 mln £ tetto per le spese. Con un’eccezione da 100

Secondo "The Athletic", il club ha fissato a 60 milioni di sterline il tetto massimo per le offerte ma Guardiola spinge per una punta top

Redazione1908

Harry Kane vale un'eccezione alla regola. Il Manchester City non ha ancora rinunciato all'idea di assicurarsi l'attaccante del Tottenham, grande protagonista a Euro2020 con la nazionale inglese.

Secondo "The Athletic", il club ha fissato a 60 milioni di sterline il tetto massimo per le offerte ma nel caso di Kane si spingera' fino a 100, circa 117 milioni di euro. Guardiola ha grande stima del giocatore e l'attaccante inglese, che ha gia' espresso la volonta' di cambiare aria, si metterebbe ben volentieri agli ordini del tecnico catalano