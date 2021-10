Mercato, Dembele il primo big nel mirino del Newcastle: offerta già mostruosa

Il futuro di Ousmane Dembélé con il Barcellona resta in bilico. Il rinnovo non arriva e in questo scenario si inserisce il Newcastle

Redazione1908

Il futuro di Ousmane Dembélé con la maglia del Barcellona resta in bilico. Il rinnovo con il club blaugrana non arriva e in questo scenario di incertezza si inserisce il Newcastle. Stando a quanto riporta il portale specializzato 'FootMercato', la squadra inglese di nuova proprietà saudita avrebbe offerto all'attaccante un bonus di trasferimento di 15 milioni di euro e uno stipendio annuo di altri 15 milioni all'anno.