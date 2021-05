TS – Mercato, derby Inter-Milan per Giroud: questa la richiesta del francese

Entrambi i club milanesi, infatti, avrebbero messo gli occhi su Olivier Giroud, centravanti che andrà in scadenza al 30 giugno con il Chelsea

Si prospetta un derby di mercato tra Inter e Milan. Entrambi i club milanesi, infatti, avrebbero messo gli occhi su Olivier Giroud, centravanti che andrà in scadenza al 30 giugno con il Chelsea e che si libererà a zero in estate. Tuttosport spiega perché l'acquisto potrebbe essere ideale per la squadra rossonera: "Rispetto all’Inter, dove andrebbe a fare la prima alternativa alla coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, Giroud in rossonero sarebbe un vero e proprio co-titolare del ruolo di prima punta nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, che sarà la base del lavoro anche nel corso della prossima estate. Il francese potrebbe giocarsi così, settimanalmente, il posto con lo svedese. E dare all’allenatore una validissima alternativa dalla panchina. Ovviamente l’offerta contrattuale dovrà essere di due anni ad almeno 3,5 milioni netti".