Mercato attaccanti, effetto domino: Belotti idea di Inter, Atalanta e Fiorentina

L’eventuale ma sempre più probabile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea rischia di scatenare un importante effetto domino per quanto riguarda il mercato italiano degli attaccanti: protagonisti Duvan Zapata e Dusan Vlahovic, ma anche Andrea...

L'eventuale ma sempre più probabile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea rischia di scatenare un importante effetto domino per quanto riguarda il mercato italiano degli attaccanti: protagonisti Duvan Zapata e Dusan Vlahovic, ma anche Andrea Belotti. Il capitano del Torino, alle prese con un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, può diventare una soluzione per l'Inter, così come per Atalanta e Fiorentina. Così scrive Tuttosport: "Tutto si connette indirettamente anche all'effetto Lukaku -Chelsea. Con l'Atalanta e la Fiorentina che sono tornate a muoversi a ventaglio sul mercato delle punte: prudentemente, tra piani A, B e C. Anche l'Inter ha i suoi bei piani A, B e C: e Zapata e Vlahovic, pur diversi tra loro, appartengono al novero delle prime scelte. E cosa hanno scoperto a Bergamo e a Firenze, là dove considerano Belotti una delle possibili piste in caso di partenza del proprio centravanti? Che la piattaforma economica in discussione è di nuovo cambiata, ecco cosa hanno scoperto sul Gallo. E pure i vertici dell'Inter ne sono venuti a conoscenza, pur se gli obiettivi primari restano comunque altri".