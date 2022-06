Mercato, anche Dybala ha in testa solo l’Inter: c’è soltanto da aspettare che…

Sono giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala. L'Inter ha avanzato la sua proposta e deve liberare spazio nel monte ingaggi per poter chiudere l'affare: ma oltre a Lukaku, anche la Joya vuole solo il nerazzurro. Spiega il Corriere dello Sport: "Volendo, anche la “Joya” ha in testa soltanto l’Inter, ma gli è stato spiegato che c’è comunque ancora da aspettare. Da un lato occorre fare spazio in attacco e nel monte-ingaggi con l’uscita di Sanchez – nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il suo agente Felicevich -, dall’altro l’Inter vuole capire che piega prenderà proprio la vicenda Lukaku. Per questioni tecnico-tattiche, Big Rom è il preferito. Ma il club nerazzurro non può correre il rischio di restare senza l’uno e senza l’altro. Ecco perché l’attesa di Dybala non sarà infinita, anzi".