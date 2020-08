Mercato: Inter-Leverkusen, il Chelsea spera in un favore dell’ex Conte

In Inghilterra si parla oggi della sfida tra Inter e Leverkusen. Si fa in una chiave molto particolare, di mercato. Talksport spiega che il Chelsea guarderà con molta attenzione alla gara tra i tedeschi e i nerazzurri. E spera in un favore di Antonio Conte, ex allenatore dei Blues.

Tra le fila di Bosz gioca Kai Havertz, obiettivo del club londinese. Ma i tedeschi hanno fatto sapere che non siederanno al tavolo delle trattative se prima non si esaurisce l’esperienza in Europa League.

“Il Chelsea dovrebbe aspettare ancora a lungo per provare a prendere il giocatore se il Bayer arrivasse in finale di Coppa. Tuttavia Conte, che con i Blues ha vinto una Premier League e una Coppa d’Inghilterra, sembra destinato a svolgere un ruolo centrale nell’immediato futuro di Havertz. Se l’Inter eliminasse dall’EL il Leverkusen nella gara del 10 agosto si potrebbe accelerare la trattativa per il passaggio del giocatore nella squadra della capitale“, si legge.

(Fonte: Talksport)