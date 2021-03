Mercato Inter, Musso: “Fa piacere interesse di altre squadre, ma non so se…”

Juan Musso resta il primo nome sulla lista dell'Inter per il dopo Handanovic. Il portiere argentino ha parlato così del suo futuro

"Mi fa piacere sapere che posso interessare ad altre squadre, perché significa che sto interpretando bene il mio lavoro. Non so però se si tratta di voci vere, perché non ho parlato con nessuno. Al di là di questo, quello che posso dire è che un giocatore deve stare concentrato sul gruppo di cui fa parte, come sto facendo".