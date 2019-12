Intervenuto ai microfoni di TMW, il noto dirigente Giorgio Perinetti ha parlato così in vista della prossima sessione di mercato invernale: “Gennaio è un mercato molto difficile da praticare anche per la poca disponibilità dei calciatori stranieri che preferiscono trasferirsi in estate. Il Milan si sta muovendo, il Napoli cerca un terzino e un centrocampista e Conte spera che Marotta gli regali qualche rinforzo”.