Mercato, l’Inter vuole bloccare Kulusevski per giugno. E il club ha congelato una pista

L’Inter è al lavoro per accontentare Antonio Conte e garantirgli i rinforzi adeguati sul mercato per continuare il testa a testa con la Juventus. Ecco il punto da Tuttosport: “Conte vuole per il centrocampo un giocatore pronto, possibilmente già alla riapertura del mercato. Questo perché Stefano Sensi , fatta eccezione per i ventidue minuti di Dortmund, non gioca dal 6 ottobre, perché Nicolò Barella è in bacino di carenaggio dal 23 novembre e perché Matias Vecino , che invece sta giocando sempre, non ha mai convinto in stagione. Vidal farebbe ulteriormente alzare l’asticella alla qualità del centrocampo e renderebbe un po’ meno importante il gap con la Juve. Unica alternativa al cileno resta Rodrigo De Paul che – nonostante nasca esterno e trequartista – all’Udinese ha iniziato a giocare come mezzala: per i motivi di cui sopra, Conte – tra l’altro – sarebbe ben contento di abbracciare entrambi in nerazzurro. Cristian Ferreira , talento del River di appena 20 anni, qualora sbarcasse ad Appiano per restare, non sarebbe evidentemente il giocatore che cerca Conte.

I desideri di Conte