TS – Mercato, l’Atalanta cerca un nuovo portiere: Musso il nuovo obiettivo

Il portiere argentino, obiettivo di mercato anche dell'Inter, è ora sul taccuino dell'Atalanta per la prossima stagione

Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Juan Musso. Il portiere argentino, che potrebbe lasciare l'Udinese nella sessione di mercato di quest'estate, è finito infatti anche nel mirino dell'Atalanta, che punta ad un upgrade per il ruolo. Spiega Tuttosport. "Non è un mistero che l'Atalanta pensi ad un nuovo portiere. Gasperini un paio di mesi fa dichiarò che quello è un ruolo in cui si può fare il salto di qualità, il rendimento di Gollini e Sportiello in questa stagione è stato un po' altalenante e se per il numero 95 di Poggio Renatico ci sono diverse voci che arrivano sul Milan, l'Inter e la Roma, in entrata il nome più gettonato pare quello di Musso dell'Udinese. Classe 1994, appena convocato per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, il portiere dei friulani ha una valutazione importante che, si dice, tocchi quota 20 milioni: piace a molte squadre, i rapporti con i friulani sono molto buoni ma quella dei Pozzo è una bottega cara. Situazione da monitorare".