Mercato, Odgaard lascia il Sassuolo: l’ex Inter in prestito all’RKC Waalwijk

Nuova esperienza per Jens Odgaard, giovane attaccante di proprietà del Sassuolo ed ex Inter: ufficiale il prestito all'RKC Waalwijk

Nuova esperienza per Jens Odgaard, giovane attaccante di proprietà del Sassuolo ed ex Inter. Con un post su Instagram, infatti, il calciatore ha ufficializzato il suo passaggio (in prestito) all'RKC Waalwijk, club olandese che milita nell'Eredivisie. Un'occasione per fare esperienza ad alti livelli e per mettere in mostra il suo talento. Nel post, Odgaard ha scritto: "Felice di essere un nuovo giocatore dell'RKC Waalwijk, non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione!".