Mercato, si va verso il prolungamento dei contratti. Dalla Figc raccomandazione stringente per i prestiti

In attesa di risolvere il problema dell’orario delle gare, i calciatori non sono disposti a giocare nel pomeriggio per le alte temperature, si apre uno spiraglio per quando riguarda il prolungamento fino al 31 agosto dei contratti. Ieri se n’è discusso in una riunione organizzata dalla Figc.

“Si è discusso dei termini di tesseramento e di quando sarà possibile depositare i trasferimenti della prossima stagione (verosimilmente dall’1 settembre), ma sul tavolo è finito pure l’argomento degli accordi in scadenza il 30 giugno e quello dei calciatori in prestito fino a quella data. La Figc vorrebbe dare, magari già nel prossimo Consiglio Federale del 3 giugno, una “raccomandazione stringente” a rinnovare i prestiti e i contratti in scadenza perché non sia alterata la regolarità del campionato. Capire che tipo di “raccomandazione stringente” al momento non è facile e, siccome non è possibile emettere una norma che incida sui singoli accordi, in via Allegri stanno studiando con attenzione ogni aspetto legale. Sempre in contatto con la Fifa che per la prossima settimana ha in programma una nuova riunione con tutte le Federazioni. Manca poi la fumata bianca sulla parte economica che nel caso dei giocatori è l’aspetto più importante: l’idea è quella di legare il compenso al numero di partite della stagione agonistica e non alla durata della stagione stessa”, si legge sul Corriere dello Sport.