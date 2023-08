Niente Inter per Anatolij Trubin: il portiere, come riporta Fabrizio Biasin, si accaserà infatti al Benfica

Niente Inter per Anatolij Trubin: il portiere, come riporta Fabrizio Biasin, si accaserà infatti al Benfica, che ha trovato in questi minuti un accordo con lo Shakhtar Donetsk per il classe 2001. La cifra per l'operazione sarà di 10 milioni di euro più 1 di bonus, con il club ucraino che manterrà il 40% netto della futura rivendita del calciatore da parte del club portoghese.