Mercato, Vicario a Londra per le visite col Tottenham

Il club inglese sta per accogliere il portiere italiano che l'Inter aveva individuato come sostituto di Onana

Era il portiere che l'Inter aveva individuato per sostituire eventualmente Onanase fosse arrivata una richiesta irrinunciabile. Vicario in queste ore si trova a Londra dove nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche con il Tottenham per poi firmare il suo contratto. Venti mln di euro: questa la cifra che il club londinese verserà nelle casse dell'Empoli per averlo.