Le rivali – UFFICIALE, Napoli: buone notizie per Spalletti, Meret e Malcuit negativi al Covid

Arrivano buone notizie per il Napoli e Luciano Spalletti nella rincorsa allo scudetto: Meret e Malcuit negativi al Covid

Arrivano buone notizie per il Napoli e Luciano Spalletti nella rincorsa allo scudetto, che vede gli azzurri impegnati in lotta contro Inter, Milan e Atalanta. Come comunicato dai canali ufficiali della società del presidente De Laurentiis, infatti, Alex Meret e Kevin Malcuit si sono negativizzati dal Covid contratto nei giorni scorsi e saranno così disponibili per le prossime partite. Ecco il tweet del Napoli: