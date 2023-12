Merlo: “L’Inter è casa, devo ringraziarla per quello che sono. In famiglia…”

Ha da poco tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Inter tra Serie A e Coppa Italia: abbiamo incontrato Beatrice Merlo per parlare del suo calcio e delle sue passioni.

«La prima partita in Serie A è stata indimenticabile, un insieme di sensazioni, dalla consapevolezza di avercela fatta a tutte le emozioni di essere lì. L’Inter per me è casa, sono qui da tanti anni, sto bene e sono felice...è grazie all’Inter che sono quella che sono».