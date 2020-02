Fedele: “Mertens? Ecco perché non rinnoverà col Napoli. Andrà all’Inter? Penso che…”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, interviene ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare dei rinnovi in casa Napoli: “Mertens rinnoverà? Assolutamente no. Non lo farà per un motivo semplice: il Napoli sta facendo una campagna di ridimensionamento e Mertens diventa fuori budget. Sono state fatte delle offerte anche abbastanza importanti per un giocatore di più di 30 anni però non penso si rinnoverà. In Italia potrebbe andare alla Roma o all’Inter, ma penso che se andrà via da Napoli andrà all’estero”.