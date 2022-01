Mertens: “Inter? Il Venezia ha fatto una grande partita. Peccato per il gol di Dzeko”

Al termine della vittoria del Napoli contro la Salernitana, il giocatore ha parlato anche della vittoria dell'Inter

Al termine della gara vinta dal Napoli contro la Salernitana, Dries Mertens ha analizzato la vittoria. L'attaccante ripensa al gol di Dzeko contro il Venezia nei minuti finali. "Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Poi è sempre difficile se non fai il secondo, c’è sempre un’opportunità per loro. Infatti hanno fatto gol. Rinnovo? Sono importante per la squadra, adesso pensiamo al presente. Per il futuro si vedrà”.