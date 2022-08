Mertens: “Curioso di vedere i tanti belgi in Serie A. Lukaku? Non lo scopriamo oggi”

"Romelu non lo scopriamo oggi. De Ketelaere è fortissimo, Origi pure. Sono curioso di vedere tanti belgi in Serie A". Con queste parole Dries Mertens, nel corso dell'intervista concessa ieri sera a DAZN, ha parlato dei suoi connazionali presenti nel campionato italiano. Non soltanto l'attaccante dell'Inter, quindi, ma anche i due arrivati al Milan questa estate e altri ancora.