Inter, c’è l’offerta per Mertens. GdS: “Tra i dirigenti del Napoli c’è la convinzione che…”

Il nome di Dries Mertens è stato accostato, con grande insistenza, all’Inter nelle ultime settimane: i nerazzurri si sono fiondati sull’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli. Eppure il club di De Laurentiis non si è ancora arreso. “Tra i dirigenti, però, c’è la convinzione che la trattativa con l’attaccante belga non sia del tutto improbabile, che un accordo si troverà comunque. Certo, ma il tempo stringe, Inter e Chelsea lo stanno tentando con offerte considerevoli”, evidenzia la Gazzetta dello Sport. Il futuro di Mertens, dunque, è ancora avvolto nel mistero.