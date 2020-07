Mertens: “Sono rimasto qui perché si può vincere: più pensavo a dove poter andare e più…”

Dries Mertens è tornato a parlare della decisione presa in quarantena di rimanere al Napoli. Il giocatore lo ha fatto ai microfoni de Il Mattino: “Sono convinto che la vittoria in Coppa Italia è la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni. Io credo davvero che le distanze dalla Juventus siano minime, molto meno di quello che dice l’attuale classifica. Quando ho deciso di restare? Durante la quarantena. Più pensavo a dove poter andare e più mi convincevo che in nessun altro posto sarei stato meglio di qui. E allora ho accettato di firmare”. E sul rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis ha aggiunto: “Da sette anni ci conosciamo, con lui è come quando vai sulle montagne russe, è un continuo salire e scendere. Ma se non mi fossi legato anche a lui, chiaro che non sarei potuto rimanere”.

(Il Mattino)