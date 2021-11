Dal Napoli al Torino, tour de force Inter. Tra Serie A e Champions 9 gare in un mese

Il campionato dell'Inter ripartirà domenica dalla sfida con il Napoli e la stagione proseguirà con altre 8 sfide tra Serie A e Champions

Dopo il derby col Milan terminato 1-1 subito una sfida difficile per l'Inter contro il Napoli , col ritorno di Spalletti a Milano. Il match aprirà un vero e proprio tour de force per l'Inter, ciclo di ferro di 9 partite tra Serie A e Champions League nell'arco di un mese esatto fino alla sosta natalizia. Il 24 novembre a san Siro sfida fondamentale in ottica qualificazione contro lo Shakhtar.

Fondamentale ottenere successo per arrivare in forma in casa del Venezia sabato 27. Subito dopo in programma il turno infrasettimanale con lo Spezia di Thiago Motta. Sabato 4 dicembre all'Olimpico contro il grande ex José Mourinho e la sua Roma, 3 giorni dopo al Bernabeu un classico del calcio con il Real Madrid. Tour de force si concluderà contro Cagliari, Salernitana e Torino, tutte squadre alla ricerca di punti salvezza. Bisognerà ragionare una partita alla volta. Unico appuntamento che conta è quello di domenica contro il Napoli.