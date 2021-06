Messaggero: “Luis Alberto sogna l’Inter con Inzaghi. Lotito ostico al nerazzurro”

Il fantasista biancoceleste, secondo il quotidiano romano, vorrebbe seguire il suo ex allenatore: ma il presidente e Sarri fanno muro

" Attenta Lazio, Luis Alberto sogna di raggiungere Inzaghi a Milano ". Ne è sicuro Il Messaggero, che riporta quest'indiscrezione di mercato: il trequartista spagnolo vorrebbe lasciare Roma per seguire il suo ex tecnico all'Inter. Ma la trattativa è tutt'altro che semplice: "C’è un retroscena di mercato, dopo l’incidente choc di Eriksen all’Europeo . L’Inter spera di recuperarlo, ma deve per forza cautelarsi nel caso di non ritorno. E lo stesso Simone adesso alza il telefono e chiama il suo figlio prediletto, costruito e plasmato a somiglianza del suo gioco. Luis Alberto risponde al primo squillo: magari, mister, verrei subito.

Peccato non abbia fatto i conti con Lotito, disposto sì a cederlo, ma ormai ostico al colore nerazzurro, dopo l’ultimo sgarbo. Sarebbe pronto a “sbarazzarsi” del numero 10 se solo non avesse promesso a Sarri di trattenerlo. Il problema è che lo stesso fantasista ha chiesto al suo manager di guardarsi intorno, spaventato dal suo destino e da qualche voce di corridoio. E allora Luis Alberto deve stare tranquillo e non far innervosire Lotito: «Nessuno mi ha chiamato per presentarmi un’offerta per cederlo». Se fosse l’Inter tra l’altro, il presidente sparerebbe addirittura 60 milioni per il suo cartellino e non solo", conclude il quotidiano.