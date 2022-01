Messaggero – Ci stanno prendendo in giro: ormai è Superlega. Tra Inter, Juve, Milan e…

L'edizione odierna de Il Messaggero muove un'aspra critica alla sproporzione che si è creata nel calcio di oggi

"Cos’è, questo, se non un anticipo di Superlega, o un suo annuncio? E’ ormai chiaro che non ci saranno più mezze misure: o si è miseria, e si sta in nutrita compagnia, o si è nobiltà, e al solito sarà roba da pochissimi (...). E’ evidente, oltre al fatto che ci stanno prendendo in giro