VIDEO / Pronto a nuova avventura: il messaggio di Onana ai tifosi dell’Inter

André Onana è stato il primo acquisto della nuova stagione, aveva già completato mesi fa le visite mediche e oggi il club interista ha depositato il suo contratto in Lega Calcio e ha dato l'annuncio ufficiale dell'acquisto. In un breve video pubblicato dalla società su Instagram è arrivato anche il saluto del neo portiere interista per i tifosi nerazzurri: "Ciao sono Onana, portiere dell'Inter, vi aspetto per la prossima stagione", ha detto l'estremo difensore che ha registrato il messaggio dalla sala trofei della sede di via della Liberazione. Lo aspetta una stagione nella quale condividerà la porta della squadra di Inzaghi con Samir Handanovic e lo manda Samuel Eto'o, camerunense come lui, che ha contribuito a posizionare qualche trofeo nella sala delle Coppe alle sue spalle.