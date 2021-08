Messi dice addio al Barça: “Ero convinto di restare. Il Psg? Molti club…”

In una lunga conferenza stampa, l'attaccante argentino dice addio al club blaugrana dopo 21 anni

È iniziata alle 12 la conferenza stampa d'addio di Lionel Messi . Il calciatore argentino, visibilmente commosso, lascia il club blaugrana dopo 21 anni. "A Barcellona è stato bellissimo, ora devo dire addio a tutto questo. Sono arrivato che avevo 13 anni e dopo 21 vado via con mia moglie, tre bambini catalano-argentini. Questo è un arrivederci. Grazie ai miei compagni e a chi è stato qui con me: qui è stata casa mia, sono successe tante cose belle. Avrei voluto dire addio nel campo, con i tifosi. Mi sono mancati molto in questo tempo di pandemia".

"Come ha detto Laporta, per le regole della Liga, la questione non si poteva chiudere. Il presidente ha fatto tutto il possibile, ho sentito tante cose, ma io volevo rimanere. Ho abbassato il mio stipendio del 50%, ma non è stato sufficiente. I debiti del club sono importanti. Il Psg? Posso solo dire che quando è uscito il comunicato dell’addio al Barcellona molti club si sono informati. Al momento non c’è nulla di concluso, ma stiamo parlando. È scontato che io vada in un club che possa competere ad alti livelli, questa è la mia volontà".