Argentina, Messi non è al meglio. Accanto a Lautaro chance per Correa?

Il giocatore del PSG non è al meglio e i media argentini inseriscono il Tucu tra le alternative in attacco

ESPN spiega che Scaloni potrebbe anche impiegare il Tucu che viene solitamente impiegato dal commissario tecnico a sinistra con il compito di andare anche all'indietro quando serve e sfruttare e correre un po' di più. Lautaro potrebbe fare coppia anche con Angel Correa (AM) considerato 'una scommessa' in grado di allargare il campo. C'è l'ipotesi Dybala ma il calciatore bianconero sta ora riprendendosi il posto in Nazionale. Papu Gomez è un'altra alternativa ma anche lui non è al cento per cento. Scaloni ha convocato anche Julián Álvarez per il quale avrebbe un debole. "Ognuna di queste possibilità - scrive ESPN - ha pro e contro. Bisognerà prima vedere l'evoluzione della situazione Messi e poi si scoprirà come Scaloni lo sostituirà".