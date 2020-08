AS – Messi può lasciare il Barça e gli si apre un mondo. Inter tra le destinazioni

In Spagna è appena scoppiata una bomba. Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona e sarebbe arrivata la sua comunicazione al club blaugrana. I media spagnoli sono impazziti e sono già pronte le ipotesi sul suo futuro. Come quelle di cui parla il quotidiano AS.

“Le condizioni fiscali speciali dell’Italia fanno dell’Inter uno dei principali candidati. Da mesi Massimo Moratti, ex presidente interista, parla di questa possibilità che non era mai stata presa sul serio. Ma la proprietà dell’Inter, con Steven Zhang al timone, sogna l’argentino da anni. Mesi fa una sua proiezione gigantesca è stata pubblicata sul Duomo in occasione di una partita del club nerazzurro che sarebbe andata in onda sulla tv cinese di proprietà Suning che vuole far tornare grande la società interista. Molti ricordano in questo momento la partenza di Ronaldo dal Barcellona all’Inter nel 1998“, si legge nell’articolo del giornale spagnolo. Ma non c’è solo l’Inter tra le mete di cui parla il giornale spagnolo.

Nell’elenco c’è il PSG che avrebbe così il tridente da sogno Mbappé-Neymar-Messi. E non c’è da dimenticare che al City c’è Guardiola, i loro due destini potrebbero incrociarsi di nuovo perché in fondo per l’argentino è stato lui il suo miglior allenatore. Non viene esclusa neanche l’MLS, ma viene considerata meno probabile perché Messi vuole dare ancora tanto in Europa.

(Fonte: AS)