Messi via dal Barça? Tre ex dirigenti blaugrana: “Non andrà via. Ma serve un’idea chiara”

A Barcellona sta iniziando una vera e propria rivoluzione e i tifosi sono preoccupati. Perché innanzitutto cambieranno i dirigenti del club a poche settimane dall’inizio della nuova stagione, perché arriveranno nuove elezioni e poi c’è Messi. Che ne sarà del futuro dell’argentino. Ieri, voci brasiliane hanno assicurato che l’argentino ha intenzione di lasciare il Barça ora e non alla scadenza naturale del contratto, nel giugno 2021.

I quotidiani catalani, vicini all’ambiente blaugrana, si sono subito affrettati a dire che non c’è niente di vero.

Tv3 ha intervistato tre ex dirigenti del Barça, Emili Rousaud, ex vice presidente del club; Toni Freixas, ex direttore sportivo; e Víctor Font, che già mesi fa ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni come dirigente. Tutti e tre sono convinti che l’argentino resterà al Barcellona. Sport ha riportato le loro parole. Freixas ha detto: «Messi non se ne andrà. Rassicuriamo la gente. Gli piace vincere e sta male in questo momento, come tutti i tifosi del Barça, per non aver vinto, ma sono convinto che resterà».

Font ha sottolineato: «Messi non vuole rinnovare pensando solo al suo contratto, vuole un progetto serio e chiaro».

E infine Rousaud: «Messi via? Sono convinto che non voglia andarsene e che non se ne andrà. Ma con Leo serve un piano».

(Fonte: sport.es)