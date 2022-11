Qatar 2022, Messi e Fernandez salvano l’Argentina: 2-0 al Messico, ora la Polonia

Si stava mettendo decisamente male per l'Argentina di Lautaro Martinez. Al termine del primo tempo, dopo una brutta prestazione, erano in tanti a prevedere uno psicodramma albiceleste. Poi, però, nella ripresa il genio di Lionel Messi ha messo le cose a posto: proprio quando la partita stava prendendo una china molto pericolosa, il numero 10 del PSG ha lasciato partire un sinistro da fuori che non ha lasciato scampo a Ochoa e che ha portato in vantaggio la Nazionale di Scaloni.