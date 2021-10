Laporta: “Messi? Ho sperato mi dicesse che avrebbe giocato gratis per il Barça”

Il giocatore argentino ha lasciato la squadra blaugrana che non poteva rinnovargli un contratto faraonico

«Non mi sono arrabbiato con Messi , lo stimo e lo apprezzo troppo». Laporta, il presidente del Barcellona, è tornato a parlare dell'argentino spiegando che non può avercela con un campione come lui per aver lasciato il club blaugrana.

Ma ha anche sottolineato: «Abbiamo provato a restare insieme ma ad un certo punto abbiamo capito che non si poteva farlo. C'era anche tanta pressione da parte del PSG per l'offerta che gli era arrivata. Penso che sapessero che se non avremmo firmato il rinnovo sarebbe andato a Parigi. Speravo però fino all'ultimo che ci sarebbe stato un cambio di passo e che lui avrebbe giocato gratis per il Barça. Sarei stato convinto io, la Liga avrebbe accettato. Ma non si può chiedere ad un giocatore del suo livello di giocare in maniera gratuita. Ho sempre pensato che stavo facendo il massimo per il Barcellona e che non potevamo mettere a rischio il club. Lui aveva già l'offerta del PSG ed era un'offerta imponente, sappiamo tutti cosa è oggi il PSG. Spero comunque un giorno di poter omaggiare Messi come si deve».