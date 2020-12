Messi: “Guardiola ha qualcosa di speciale. Ho il privilegio di avere tutto, ma ci sono momenti…”

Intervistato da La Sexta, Lionel Messi non nasconde che in alcuni momenti gli piacerebbe passare ‘inosservato’, soprattutto è quando con la sua famiglia. La Pulce ha voglia di normalità: “È vero che ho il privilegio di avere tutto per per vivere, ma ci sono momenti in cui vorrei essere anonimo e divertirmi andando al cinema o al ristorante. Sono sempre grato, perché l’affetto che ho vissuto in tutto il mondo è davvero spettacolare, ma ci sono momenti, soprattutto quando sono con la mia famiglia, che sì, vorrei passare inosservato“.

Il giocatore elogia poi Pep Guardiola: “Ha qualcosa di speciale. Ti fa vedere le cose in modo meraviglioso, come si prepara per le partite, come difendersi e come attaccare. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Guardiola e Luis Enrique, i due migliori allenatori“.

(Twitter: Reshad Rahman)