Messi-Inter, ‘pura utopia’. Intanto i media cavalcano l’onda. Arriva il sondaggio di AS

Tra notizia e smentita. Lionel Messi-Inter è un’indiscrezione che è spuntata fuori quando si è scoperto che il suo papà sta per trasferirsi a Milano, in un ufficio in pieno centro, per sistemare le questioni fiscali del figlio. “Sarebbe più facile andare a piedi a firmare il contratto”, ha detto Moratti tenendo acceso quel sogno che chissà forse ha accarezzato ai suoi tempi. La tv privata di Suning ha i diritti della Serie A e ha innescato la miccia con la foto del giocatore proiettato sul Duomo. Barcellona irritato e due smentite forti in una serata, quella di Marotta – che ha parlato di utopia – e quella di Conte di qualche ora dopo: “Più facile che spostino il Duomo che arrivi Messi all’Inter”. Una risposta bella definitiva.

Ma fino a che non arriva il rinnovo dell’argentino con i blaugrana e fino a che gli scommettitori ci crederanno, queste voci continueranno a correre, più o meno incontrollate. E i media cavalcano l’onda. Come ha fatto in queste ore il quotidiano spagnolo AS che su Twitter, pur utilizzando proprio le parole di Conte, ha chiesto ai suoi lettori e follower: “Credi esista un’opzione reale di vedere Messi all’Inter? si o no?”. C’è chi se la ride di brutto, chi pensa che Zanetti possa avere un ruolo, chi prende in giro i nerazzurri, chi è convinto che sia solo una mossa del papà del campione argentino per ottenere l’ennesimo rinnovo.