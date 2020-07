Messi-Inter? Vanni: “Ho fatto molte telefonate per documentarmi e da Barcellona…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha parlato così dell’approdo imminente del padre di Lionel Messi a Milano: “Non sempre ha gestito le finanze del figlio in modo avveduto e adesso per pagare meno tasse ha pensato di comprare casa a Milano, un grande appartamento di fianco alla sede dell’Inter. Messi ha fatto anni 19 meravigliosi a Barcellona e un ultimo anno molto brutto, fatto di forti contrasti con il club. Adesso chi segue il Barcellona sostiene che Messi è completamente in controllo ma non è impossibile che possa terminare la carriera altrove. Ho fatto molte telefonate per documentarmi, da Barcellona si aspettano che termini lì la carriera e a Milano verrà solo a trovare il papà”.